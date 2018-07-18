النظام القطري يائس وتميم غير واثق من نفسه

دينا محمود (لندن)

«النظام القطري يائس»؛ هكذا استهل الكاتب الهندي «بريج شارما» - المتخصص في تحليل الشؤون الخاصة بمنطقة الخليج العربي - مقالاً تحليلياً، استعرض فيه ملامح الأزمة المتفاقمة التي يواجهها حكام الدوحة، بعد فشل الحملات المحمومة التي أنفقوا عليها ملايين الدولارات على مدار الشهور الاثني عشر الماضية، من أجل الحصول على دعمٍ دوليٍ لتخفيف الآثار الكارثية للمقاطعة المفروضة عليهم.

وشدد «شارما» في المقال، الذي نشره موقع «نيوزبليز» الإخباري، على أن ذلك اليأس كان واضحاً على وجه أمير قطر تميم بن حمد بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل أكثر من ثلاثة أشهر، قائلاً: «إن تميم كان يجلس في ذاك الوقت «على الأريكة.. غير واثق من نفسه، وهو ينظر إلى عينيّ ترامب، ويرسم ابتسامةً شاحبةً وباهتةً على وجهه».

وفسر الكاتب تلك الوضعية البائسة لحاكم الدويلة المعزولة، بالإشارة إلى أن العلاقات الحميمة التي يقيمها مع نظام الملالي المهيمن على الحكم في إيران، لا تجديه نفعاً في أميركا التي يتخذ رئيسها موقفاً صارماً حيال طهران منذ توليه منصبه مطلع عام 2017.

وأكد المقال أن الحسابات القطرية إزاء هذا الملف كانت خاطئة، في ضوء الخسائر الجسيمة التي لحقت بإيران جراء انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الذي كان مُبرماً معها، مُشيراً إلى أن خطوة واشنطن في هذا الصدد جعلت طهران «تتخبط، وإلى أن يتراجع تبجحها الزائف، وتتقلص قدرتها على مساعدة الدوحة على تخويف جيرانها، وتوسيع نطاق نفوذها السياسي».