العقـارات والبنوك تهبط ببورصة قطر عند الإغلاق

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أنهت بورصة قطر تداولات أمس الأربعاء على تراجع؛ وذلك بضغط هبوط 3 قطاعات تقدمها العقارات ثم البنوك. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.02% ليصل إلى النقطة 9447.76، فاقداً 1.88 نقطة عن مستويات أول من أمس الثلاثاء.

وتباينت التداولات أمس، حيث ارتفعت السيولة إلى 235.71 مليون ريال مقابل 190.16 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 6.27 مليون سهم مقابل 7.69 مليون سهم أول من أمس.

وتصدر العقارات القطاعات المتراجعة بنسبة 0.84%؛ بضغط انخفاض 3 أسهم على رأسها ازدان بـ 1.61%.

كما انخفض قطاع البنوك 0.38% بضغط تراجع 8 أسهم بالقطاع تصدرها الأهلي الأكثر انخفاضاً في البورصة بنسبة 6.12%.