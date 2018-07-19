قائد عسكري: الميليشيات الحوثية في انهيار

حجة (الاتحاد)

أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة العميد ركن يحيى صلاح، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعيش حالة من الانهيارات المتواصلة، خاصة في جبهة خيران بعد سيطرة الجيش الوطني على مدينة وميناء ميدي خلال الفترة الماضية.

وقال: «إن قوات الشرعية بإسناد من الأشقاء في التحالف العربي يواصلون تكبيد من تبقى من عناصر الميليشيا في خيران بمحافظة حجة، خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات».

وقال العميد صلاح: «إن أبطال الألوية التابعة للمنطقة يسطرون ملاحم بطولية في مواجهة الميليشيا الانقلابية التي تتوالى هزائمها يوماً بعد آخر، وتعيش حالة تقهقر مستمرة»، لافتاً إلى أن مديرية عبس لا يفصلها عن مواقع الجيش الوطني في خيران سوى سبعة كيلومترات تقريباً، وقريباً سيصلها الجيش، ويتم تطهيرها من الميليشيا إلى الأبد.

جاء ذلك، خلال تفقده أمس مع وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، والفريق الإعلامي المرافق له مواقع المقاتلين في جبهة خيران القريبة من مديرية عبس بمحافظة حجة.