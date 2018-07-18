%2 التضخم بمنطقة اليورو

بروكسل (رويترز)

قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، إن معدل التضخم السنوي في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو ارتفع إلى اثنين بالمئة في يونيو، مؤكداً بذلك توقعات أولية سابقة.

وتمثل البيانات مؤشراً إيجابياً للبنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يسعى فيه لإنهاء مشتريات السندات تدريجياً.

ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، فيما يطلق عليه «المركزي» اسم التضخم الأساسي، بلغ معدل التضخم السنوي 1.2%، وباستثناء مبيعات التبغ أيضا، يصل إلى 0.9%.

كان المركزي الأوروبي قال الشهر الماضي إنه يتوقع إنهاء برنامجه لشراء سندات بقيمة 2.6 تريليون يورو (ثلاثة تريليونات دولار) في نهاية العام، لكنه سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المتدنية الحالية «حتى صيف 2019».