إثيوبيا: الإصلاحات الاقتصادية تطلق العنان للقطاع الخاص

أديس أبابا (رويترز)

قال أحمد شيدي وزير الإعلام الإثيوبي أمس، إن بلاده منفتحة على بيع مجموعة من الشركات المملوكة للحكومة، إما بشكل جزئي أو كامل، في إطار مسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة تهدف إلى «إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص».

وقال شيدي في مقابلة مع رويترز إن حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، التي أعلنت عن سلسلة إصلاحات منذ أن تولت الحكم في أبريل، ستحتفظ بحصص أغلبية في شركات الطيران واللوجيستيات والاتصالات والطاقة التي تديرها الحكومة.

لكنه أشار إلى أن أي نشاط آخر من الفنادق إلى زراعة السكر وإنتاج الإسمنت قد يُطرح للبيع، باستثناء قطاع الخدمات المالية الذي يخضع لرقابة مشددة، والذي لم يتم اتخاذ قرار بشأن مصيره بعد.

وقال الوزير «الهدف الرئيس لهذا هو تشجيع تطوير القطاع الخاص في البلاد».