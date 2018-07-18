الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً على واردات الصلب الأميركية بعد رسوم فرضها ترامب

بروكسل (رويترز)

قالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيبدأ اليوم الخميس إجراءات تهدف إلى منع زيادة وارداته من الصلب الأميركية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً على الصلب والألمنيوم القادم من الاتحاد.

واقترحت المفوضية الأوروبية مزيجاً من تحديد حصص وفرض رسوم لمواجهة مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن منتجات الصلب التي لم يعد بالإمكان تصديرها إلى الولايات المتحدة ستُغرق الأسواق الأوروبية بدلا من ذلك.

والإجراءات هي الجزء الثالث من رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الأميركية. وفرض الاتحاد أيضاً رسوماً جمركية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار)، بما في ذلك المشروبات الكحلية والدراجات النارية، وقدم احتجاجاً قانونياً في منظمة التجارة العالمية.

وجرى تحديد الحصص لعدد 23 فئة من منتجات الصلب عند متوسط الواردات على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع نية لفرض رسوم نسبتها 25% على الكميات التي تتجاوز تلك الأحجام.