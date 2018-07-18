«الاتحاد للطيران»: مزايـدة حية لبرنامج ترقية درجة السفر

أبوظبي (الاتحاد)

عززت الاتحاد للطيران برنامج ترقية درجة السفر، لتصبح المزايدات فيه حية في الوقت الفعلي ومباشرة، ما يسهل على العملاء ترقية مقاعدهم لدرجة أعلى.

سيكون بإمكان العملاء الدخول في نظام للمزايدة لتصلهم إشعارات في الوقت الفعلي فيما يخص مزايداتهم، متيحة لشخصين أو أكثر المزايدة فيما بينهم بشكل مباشر.

كما سيتم إرسال تحديثات عبر البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة في حال تمت المزايدة على السعر الذي قدموه.

وقال جمال العوضي، رئيس شؤون تجارب الضيوف للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «تتيح تلك المزايدة الحية والمباشرة، والتي تعد الأولى على مستوى المنطقة، للضيوف فرصة اختيار مقعد في الدرجات الممتازة بالسعر الذي يرغبون بدفعه عبر تمكينهم من إدارة تجربتهم بالكامل».