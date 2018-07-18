أحمد بن سعيد يفتتح «القيادة والتحكم الذكي» في مطار دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، «مركز القيادة والتحكم الذكي» في مطار دبي الدولي في مبنى 3 التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وحضر الافتتاح كل من معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء طيار أحمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بشرطة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، ومحمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني بدبي، ومساعدي المدير العام لإقامة دبي، والشركاء الاستراتيجيين وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

ويعتبر مركز القيادة والتحكم الذكي المجهز بأفضل التقنيات الحديثة والأنظمة المتطورة على مستوى العالم حلقة الوصل والتنسيق بين جميع قطاعات إقامة دبي، حيث يمكن متابعة ومراقبة مؤشرات الأداء الخاصة بكافة قطاعات الإدارة، كما يعمل المركز على مراقبة عمل المنافذ من خلال كاميرات المراقبة الموزعة بمنطقة تخليص المسافرين في جميع مباني مطارات دبي والمنافذ البحرية والبرية، وذلك لضمان سلامة المسافرين وتبسيط إجراءات سفرهم، بالإضافة إلى عمله على مراقبة سير الأنظمة والشبكات لضمان استمرارية العمل.

ويعمل المركز أيضاً على قياس أدق التفاصيل في الإجراءات واحتساب مدة إجراءات المعاملات من خلال نظام الاصطفاف الذكي للتأكد من أن جميع الإجراءات تمر بسلاسة، إضافة إلى رصد ومتابعة مؤشرات الأداء لقنوات تقديم الخدمات للمتعاملين والتي توفرها إقامة دبي بهدف تحقيق السعادة للمتعاملين.

وكما تم تجهيز مركز التحكم والسيطرة الذكي بأجهزة استشعار مربوطة بأنظمة ذكية تعمل على مدار الساعة، وذلك في حال وجود طارئ أو أي تأخير يتم إرسال استشعارات عن وجود خطب أوعطل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل أحد موظفي المراقبة وفقاَ لما يتطلبه الموقف الأمني والإداري.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي «يعتبر نجاح مطارات دبي في تصدر مطارات العالم في الأمن والاستقرار نتيجةً لجهود الحكومة الرشيدة وسعيها لترسيخ ريادة الدولة في توفير السعادة والأمن للجميع، إضافة إلى تحقيق سلاسة إجراءات المسافرين بفترة زمنية أقل باستخدام أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل التي تطبقها الإدارة بخطتها الإستراتيجية ولاسيما أن مطارات دبي تستقبل أعداد هائلة من المسافرين سنوياً، بما يحتم على الإدارة تكثيف استعداداتها في تسهيل إجراءات المسافرين ليصبح بذلك مطار دبي من المحطات الذكية في العالم».

ومن جانبه، قال اللواء عبيد مهير بن سرور ن نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي:«إن مركز القيادة والتحكم الذكي يشكل إضافة نوعية لتعزيز خدمات الإدارة ومستوى الأمن في تقديم الخدمات واستدامتها، ولا شك بأن المركز سيكون عاملا رئيسا في المحافظة على جودة الخدمات».