«غـرفة الفجيرة» تشارك في منتدى اقتصادي بقرغيزستان

الفجيرة (الاتحاد)

تشارك غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بوفد اقتصادي يمثل كل قطاعات الأعمال في الإمارة، وذلك في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع «Issyk-Kul 2018» في جمهورية قرغيزستان، حيت يتم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة الاقتصاد في جمهورية قيرغيزستان بهدف إنشاء منصة حوار لمناقشة الآفاق الاقتصادية أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي والآسيوي (EEU).

وسيشارك في المنتدى قادة دوائر الأعمال والدوائر المالية والسياسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة إلى جانب ممثلين عن أعلى المستويات في مجتمع الاستثمار الإقليمي والدولي.

وسيتم خلال المنتدى مناقشة القضايا والمشاريع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي، وإنشاء اتصالات تجارية جديدة بالإضافة إلى التفاوض حول إمكانية توقيع اتفاقات مفيدة للطرفين.

وفي هذا العام، ستعقد جلسة عامة بمشاركة نواب رؤساء وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورؤساء الوفود الأجنبية والبعثات الدبلوماسية. بالإضافة إلى الجلسة العامة الرئيسة، ومن المقرر عقد دورات في مجالات إزالة العقبات التي تعترض حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، وسوق البناء والتشييد والخدمات والقطاع المالي والسياحة والصحة.

وسيتيح المنتدى الفرصة لتنظيم وعقد اجتماعات (B2B) مع ممثلي قطاع الأعمال في الصين وتركيا والهند وبلدان الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار هذا المنتدى الاقتصادي، سيقدم المنظمون فرص الاستثمار في جمهورية قيرغيزستان، ومشاريع الاستثمار والتصدير الرئيسية المزمع تنفيذها في إقليم جمهورية قيرغيزستان من أجل الترويج المشترك مع الشركاء المحتملين.