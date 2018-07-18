تخريج 21 مرشداً سياحياً في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تخرج 21 مرشدا سياحيا جديدا في إطار جهودها الرامية إلى توفير الكوادر اللازمة لتعريف الأعداد المتزايدة من الزوار على الإرث الثقافي والتراثي لإمارة رأس الخيمة.

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إن إمارة رأس الخيمة تتميز بإرثها الرائع والغني والذي يشمل قلعة «ضاية» التي تعود للقرن التاسع عشر، وميناء اللؤلؤ في الجزيرة الحمرا والذي يعود لبداية القرن العشرين، ومخيم «واحة البدو» الذي يحيي أعراف وتقاليد البدو الأصيلة، ومنطقة شمل التي تضم مستعمرة تعود للعصر البرونزي وقصر «الزباء» الشهير، إضافة إلى أسواق المدينة القديمة.

وضم المشاركون ثلاثة مواطنين يعملون لدى جهات حكومية مختلفة في إمارة رأس الخيمة، حيث سيقومون بتمثيل الإمارة وإحياء التاريخ القبلي الغني والعروض التاريخية والثقافية الفريدة المتوفرة للسياح القادمين من جميع أنحاء العالم. هذا وسيكون المرشدون السياحيون المتخرجون حديثاً مؤهلين للانضمام إلى المؤسسات السياحية التي تدير عروضا ثقافية للزوار بما في ذلك الجولات السياحية في المدينة، والزيارات إلى المواقع التراثية والتاريخية في كافة أنحاء الإمارة.