إدراج «واحة الزاوية» بسوق أبوظبي «الثانية»

سيد الحجار (أبوظبي)
أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، أسهم شركة واحة الزاوية القابضة في منصة (السوق الثانية)، حيث بدأ التداول على أسهم الشركة تحت الرمز «واحة الزاوية» «WAZ».
ويبلغ رأسمال شركة واحة الزاوية 2.3 مليار درهم، وبعدد أسهم بلغ 2.3 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم.
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وأكد خليفة سالم المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، حرص السوق على استقطاب المزيد من الشركات للإدراج ضمن منصتي السوق الرئيسية والثانية للإدراج، لرفد العملية التنموية في الإمارة، والذي يأتي في إطار التزام السوق بخطة أبوظبي، عبر تطوير المناخ الاستثماري للإمارة وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال.
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