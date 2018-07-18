2.3 مليار درهم رأسمال الشركة إدراج «واحة الزاوية» بسوق أبوظبي «الثانية»



تاريخ النشر: الخميس 19 يوليو 2018 سيد الحجار (أبوظبي) أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، أسهم شركة واحة الزاوية القابضة في منصة (السوق الثانية)، حيث بدأ التداول على أسهم الشركة تحت الرمز «واحة الزاوية» «WAZ». ويبلغ رأسمال شركة واحة الزاوية 2.3 مليار درهم، وبعدد أسهم بلغ 2.3 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم. وتعد «واحة الزاوية»، رابع شركة يتم إدراجها ضمن منصة «السوق الثانية» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، منذ افتتاحه عام 2014. وأكد خليفة سالم المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، حرص السوق على استقطاب المزيد من الشركات للإدراج ضمن منصتي السوق الرئيسية والثانية للإدراج، لرفد العملية التنموية في الإمارة، والذي يأتي في إطار التزام السوق بخطة أبوظبي، عبر تطوير المناخ الاستثماري للإمارة وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال. وقال المنصوري: يتمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية ببنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة، كما يمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية ضمن بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة. ... المزيد