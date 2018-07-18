دايسوكي وفيتور وجهاً لوجه في طوكيو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تعود نزالات الأساطير من جديد عبر جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو 29 يوليو الجاري، وذلك من خلال مشاركة الياباني دايسوكي أمازون سو جي صاحب الحزام الأسود، وفيتور شاولين ريبيرو، وتقام النزالات في صالة أوتا جيمنازيوم ضمن الجولة الأولى من النسخة الرابعة من البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجو جيتسو على جوائز مالية قدرها 120 ألف دولار.

الأسطورة الياباني دايسوكي أمازون سوجي «37 عاماً» والذي يحظى بشهرة كبيرة في بلاده التي كانت مهداً لنشأة اللعبة قبل أكثر من 1000 عام، يمثل «كاربي ديم تيم» وهي واحدة من أهم أكاديميات الألعاب القتالية في اليابان، وهو صاحب إنجازات كبيرة ليس في الجو جيتسو فحسب، ولكنه حقق 18 انتصاراً عالمياً في الألعاب القتالية المختلطة.

وقال دايسوكي: إنه شرف لي أن أمثل اليابان في واحدة من أهم البطولات العالمية، وأظن أن لقاءات الأساطير تعد أفضل منصة للترويج والدعاية للعبة في العالم، وهي صورة من التكريم والتشريف للأساطير أنفسهم، كونها تسلط عليهم الأضواء في هذا الحدث الكبير، وتتطلع إليهم كل الأفئدة من عشاق اللعبة.

وأضاف: متحمس جداً لمواجهة فيتور شاولين الذي حقق كل الإنجازات وحصد كل أكبر البطولات في الجو جيتسو والألعاب القتالية، وأتوقع أن يكون نزالاً نارياً قوياً بلا أدنى شك، كلانا سيخرج منه فائزاً لأن التواجد في هذا الحدث بحد ذاته إنجاز ومكسب كبير يشرف أي لاعب من ممارسي الألعاب القتالية المختلطة.

من جهته، أكد فيتور شاولين ريبيرو «39 عاماً» أنها المرة الثالثة التي يشارك فيها بنزالات الأساطير، ولكنها الأولى له خارج أبوظبي، ولذلك فهي تجربة جديدة ومثيرة بالنسبة لي، وكونها أمام منافس ياباني قوي وعملاق فإنها مجال للفخر والاعتزاز عنده.

وقال: سوف تكون لحظة خاصة، ونزالاً استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وتوجه ريبيرو بالشكر إلى اتحاد الإمارات على توجيه الدعوة لي كي أكون طرفاً في هذا الحدث الكبير، وأيضاً لتنظيمه لأفضل أحداث رياضية في اللعبة على مستوى العالم، من خلال جولات أبوظبي جراند سلام المحترفة التي وفرت أفضل المنصات للأبطال كي يعبروا عن قدراتهم ويعرضوا مهاراتهم، وكذلك بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين التي تعد الأضخم والأكبر والأهم في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة.

من ناحية أخرى، تشهد جولة أبوظبي جراند سلام طوكيو التي تستهل منافسات الموسم الجديد مشاركة عدد كبير من النجوم والأبطال المشاهير في مختلف الفئات، وأهم المصنفين في العالم ومنهم بيانكا باسيليو، وماييسا كالداس، وأمل المجاهيد، وناتيلي ميلو، وباولو مياو، وتياجو برافو، ودي جي جاكسون، وكاينان دوارتي، وروبسون ماثيو، وجوتينبيرح بييرا، وجواو جابرييل روتشا، وجيرارد لابنيسكي، والكثيرين الذين يرغبون في حصد النقاط التي تعزز صدارتهم في المنافسة على صدارة التصنيف العالمي من أجل الفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية والتكريم في احتفالية السجادة الحمراء التي تقام على هامش بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين.

ويغلق باب التسجيل في جولة طوكيو 24 يوليو الجاري، وإجراءات الوزن الرسمية 28 يوليو أيضاً، وتنطلق المنافسات 29 يوليو، وأكدت اللجنة المنظمة أنه سيكون هناك فرصة ثانية لإجراء علمية الوزن الرسمية ولمدة ساعة ونصف الساعة صباح 29 يوليو. وأكد عدد من القنوات والمحطات التلفزيونية والمواقع العالمية نقل وتغطية الجولات، وتتقدمها في جولة طوكيو أبوظبي الرياضية، ومينا ريون كومبات بالبرازيل، وفلوجرابينج وورلد وايد ستيم، وفوكس سبورت بآسيا، وفايت نيتويرك بكندا وأوروبا، وأسترو في ماليزيا، وستار هوب في سنغافورة، واي بي إس سي إن بي في سنغافورة، وأورينج تي في بانونيسيا، واس سي تي في بفيتنام، وسيجي تيل بسنغافورة وأستراليا، واس أف آر سبورت بأوروبا، وسوبر سبورت وعزام سبورت في أفريقيا، وفايت سبورت في شمال أميركا وأوروبا والكاريبي.