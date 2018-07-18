5 وديات تجهز «البرتقالي» في معسكر المجر

عماد النمر (عجمان)

تغادر اليوم بعثة فريق عجمان، متوجهة إلى العاصمة المجرية بودابست، وذلك للدخول في المعسكر الخارجي الذي يأتي ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد، وكان الفريق قد بدأ المرحلة الأولى بداية من الشهر الجاري لمدة 18 يوماً، اشتملت على الكشف الطبي والتدريبات اليومية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي، الذي يقود الفريق للموسم الثالث على التوالي.

تتكون بعثة الفريق من 45 فرداً، برئاسة الدكتور محمد جبر الشامسي عضو مجلس الإدارة، و32 لاعباً، منهم 4 لاعبين من فريق الرديف، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري.

وقال عبد الله إبراهيم الظاهري مشرف الفريق الأول إن معسكر المجر سوف يستمر حتى التاسع من الشهر المقبل، حيث يخوض الفريق خمسة مباريات ودية مع فرق مجرية وكرواتية متدرجة المستويات، وذلك للوقوف على مستويات جميع اللاعبين، وستقام المباريات أيام 26,29 من الشهر الجاري ثم أيام 1,4، 7 من الشهر المقبل ثم العودة للدولة لخوض المرحلة الثالثة من الإعداد.

وحول رؤيته للمرحلة الأولى، أكد الظاهري إنها المرحلة الأهم للفريق التي تم فيها الاستقرار على العناصر الأساسية للفريق بعدما تم التجديد لعدد كبير من لاعبي الفريق الذين خاضوا منافسات الموسم الماضي، إلى جانب التعاقدات الجديدة التي تمت قبل انطلاق المعسكر الخارجي، وذلك لرغبة مجلس الإدارة في استقرار الفريق.

وقال: ولاشك أن دعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي كان السبب الرئيس لإنهاء التعاقدات مبكراً، إلى جانب جهود خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة في توفير المناخ المناسب لإعداد الفريق بصورة مثالية، وفي المجمل العام نعتبر الفترة الأولى ناجحة جداً.

وحول المحترف الرابع للفريق والأنباء التي تواترت بخصوص التعاقد مع التونسي أحمد العكايشي لاعب فريق الاتحاد السعودي، أكد الظاهري أن عجمان قد صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب وأنه أصبح خارج حسابات النادي، بسبب تمسك نادي الاتحاد باللاعب، وأن هناك أكثر من لاعب على رادار النادي للتعاقد معه، وقد يتم الإبقاء على المالي موديبو مايجا مهاجم الفريق لموسم جديد.