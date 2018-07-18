8 لاعبين يمثلون منتخبنا للجودو في «الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

وصل منتخبنا الوطني للجودو للشباب والناشئين لماكاو، استعداداً لانطلاقة بطولة آسيا الثانية التي تنطلق السبت المقبل على مستوى الناشئين، فيما تقام بطولة فئة الشباب الأحد، ويعقد الاجتماع الفني غد الجمعة وعملية الميزان لكافة اللاعبين بمشاركة 30 دولة في مقدمتها منتخبنا، كما يشارك الفريق السعودي بثلاثة لاعبين و5 إداريين وأربعة حكام، ويدفع اليمين بلاعب واحد سبق له المشاركة في العديد من البطولات العمرية.

وتضم البعثة التي يرأسها محمد جاسم عضو مجلس الإدارة مشرف عام اللعبة على مستوى المراحل العمرية، والمدرب الياباني هاراجوتشي نويا، و8 لاعبين للفئتين من مختلف الأندية هم: خليفة الحوسني الذي يشارك في منافسات وزن 66 كجم، وأحمد الحوسني في وزن 55، ومصبح الشامسي في وزن 60، وعبد الله البلوشي في وزن تحت 60، وأحمد فيصل في وزن 50 كغ، وأحمد جاسم في وزن 55، وعيسى جميل في وزن 72، وسالم النقبي في وزن فوق 90 كجم.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو خلال اتصاله الهاتفي بالبعثة ضرورة الاستفادة من المعسكر والبطولة التي تضم منتخبات متقدمة مواصلة للنتائج التي تحققت في هونج كونج التي شهدت تألق خليفة الحوسني التي فاز فيها بفضية وزن تحت 73كجم، حيث تصب تلك النتائج في مشوار التأهل للمشاركة في أولمبياد الأرجنتين أكتوبر القادم..وذكر بان المشاركة الآسيوية السنوية تمثل محطة مهمة للعبة، بما يسهم في رفع راية الرياضة الإماراتية.