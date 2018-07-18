العين يرصد وفاق سطيف في «الأفريقية»

العين (الاتحاد)

واصل فريق العين تدريباته في المعسكر الخارجي الذي يقيمه حالياً في سلوفينيا تحضيراً للموسم الجديد، وذلك في وقت قام خلاله الجهاز الفني برصد وفاق سطيف الجزائري الذي تفوق على الدفاع الحسني الجديدي المغربي 2-1، أمس الأول في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلتقي «الزعيم» مع منافسه الجزائري يومي 31 يوليو الجاري، و4 أغسطس المقبل في مسابقة كأس العرب.

على صعيد آخر، خطف الحارس محمد فيصل أنظار الجماهير خلال تدريبات العين، حيث يسعى اللاعب الصاعد «21 عاماً» لحجز مكانه في قائمة الفريق بعد رحلة صعود بدأها في بطولات خماسيات كرة القدم وبرز في دورة ند الشبا الرياضية، ويتطلع للمشاركة مع العين في الموسم المقبل.