من أناشيد الرعاة إلى رياح الحداثة

إعداد وترجمة: خالد البدور

بعد مسيرة حافلة للشعر الصيني التقليدي خلال قرون عدة، جاء عام 1917 ليمثل منعطفاً جديداً، وليفصل بين عالم قديم وآخر جديد. وإذا تجاوزنا تلك الفترة المبكرة من الحداثة الشعرية، فإننا سنصل إلى العقدين الماضيين، حيث حاول الشعراء في الصين، بعد سنوات طويلة من سطوة وتأثير الشعر الغربي عليهم، ما يمكن أن نسميه «العودة» إلى أجواء التقاليد الأدبية القديمة. ومع ذلك، فإن النهضة الشعرية الجديدة لا تعني الكتابة بالطريقة التي كُتب بها الشعر الصيني في الماضي البعيد، بل إعادة استكشاف تراث الأدب الصيني واستلهام «روح» كلاسيكية في النص الحديث. وما يجعل الأمر أكثر تعقيداً، هو عديد العصور والأنماط التي يمكن للشعراء المعاصرين العودة إليها. ويرى البعض أمثلة مناسبة في حقبة «تانغ» أو حقبة «سونغ»، في حين يُعجب البعض الآخر ببساطة اللغة والأوزان الخفيفة والحية في كتاب (الأناشيد أو الأغاني)، وهو أقدم مجموعة شعرية ضمت أناشيد الرعاة وقصائد الحرب، عُرفت في الصين من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس قبل الميلاد.

على مدى سنوات العقد الماضي، كانت هناك نقاشات طويلة في الأوساط الأدبية الصينية للتعرف على ما يُعد «مائة عام من الشعر الصيني الجديد»، وقد أثيرت أسئلة عديدة منها: «إلى أين يتجه الشعر الصيني؟»، «هل يتحسن شعرنا أم يسوء؟»، و«هل حققنا إنجازات كبرى، مثل شعراء سلالة تانغ؟». في الوقت ذاته، أكد بعض المتابعين الغربيين أن شعراء الصين المعاصرين لم يستخدموا أفضل تقاليدهم الشعرية الخاصة بهم، لذا نرى التقارب الواضح بين شعر الصين الجديد وشعر الحداثة الأدبية في أوروبا وأميركا الشمالية.

حين بدأ شعراء مثل عزرا باوند وإليوت، والذين مثلوا نزعة شعرية شابة وحرة في أميركا، كان شعراء الجيل الأول من الشعر الجديد في الصين يستخدمون «الخطاب الاعتيادي» (أو اللغة العامية، محاولين القضاء على لغة كتّاب سلالة «تشينغ» (1644-1912) وسلالة «مينغ» (1368-1644).

ولادة شعر الحداثة الصيني

شهد عام 1912 الإطاحة بآخر السلالات القديمة الحاكمة وظهرت جمهورية الصين، وفي عام 1915 حين نشر عزرا باوند كتابه «كاثي» الذي عرض فيه بعض النماذج من القصائد الصينية الكلاسيكية، كان المفكرون الصينيون يروجون بكل فخر للفلسفات الغربية. في عام 1917، عندما نشر ت. إس إليوت «بروفروك وملاحظات أخرى» في لندن، عاد «Hu Shi - هو شي» (1891–1962) إلى الصين، بعد الانتهاء من دراساته العليا في الولايات المتحدة، ونشر ثماني قصائد من «الشعر الحر» راغباً في الترويج لأفكار جديدة ولغة مغايرة. مثَّل ذلك بداية الشعر الجديد في الصين. ومع هذا، فإن الأدب التقليدي والفلسفة الصينية الكلاسيكية لم تتخل أبداً عن المؤثرات الكونفوشية والتاوية.