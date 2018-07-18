الناجون.. بالعلم

إميل أمين

حين يثار الحديث عن العرب والصين، يتذكر المرء أنه بشأن علاقة بين حضارتين كبيرتين، الحضارة العربية الضاربة جذورها في باطن التاريخ من جهة، وعلى الجانب الآخر الحضارة الصينية التي تعود إلى نحو خمسة آلاف عام، ولا تسبقها من الحضارات القديمة المعروفة سوى الحضارة الفرعونية التي يتراوح عمقها بين أربعة آلاف وسبعة آلاف سنة.

قد يكون من غير المقبول لدى البعض التساؤل: هل يمكن للعرب أن يتعلموا من الصينيين؟ لكن الشاهد أن أفضل تعريف يمكن للمرء أن يجده للحضارة هي أنها معين بشري من الحكمة والمعرفة، صب فيه الجميع وقت الفيض، وأخذ منه البعض في أوقات النضوب، ما يعني أن الحضارات سلسلة متصلة من التجارب البشرية، وعليه يضحى من غير الواقعي تصادمها، كما ذهب عالم الاجتماع السياسي الأميركي الراحل صاموئيل هنتنجتون، بل الأدعى هو أنه مع تبادل خبراتها بين عموم البشر، يسود النفع ويعم الخير.

في كتابه «طبقات الأمم» يصف أبو القاسم حامد الأندلسي (ألمرية 1029 ـ 1070 طليطلة) (419 هـ- 462 هـ) المعروف بابن صاعد الأندلسي بقوله: «وإن الصين أكثر الأمم عدداً، وأفخمها مملكة، وأوسعها داراً، وحظهم من المعرفة التي برزوا فيها عن سائر الأمم هو إتقان الصنائع العملية، وإحكام المهن التصورية، فهم أصبر الناس على مغالبة التجديد في الأعمال وتحسين الصنائع».

أما الأديب والفيلسوف الفرنسي الأشهر فولتير (21 نوفمبر 1694- 30 مايو 1778)، فيشير إلى رسوخ هذه الحضارة بقوله: «دامت هذه الإمبراطورية الرائعة أربعة آلاف سنة، من دون أن يطرأ عليها أي تغيير يذكر في القوانين والعادات واللغة والأزياء، وطبائع وحكمة الناس».

ونصل إلى المفكر والجغرافي المصري الكبير الراحل جمال حمدان الذي يذهب إلى تقرير حقيقة أن «ضخامة الصين وحجمها الساحق بسكانها الكثير، وعمقها الجغرافي الكبير الأقرب شبهاً بالمحيط، والذي تذوب فيه كل العناصر الدخيلة، وتبيد كل الضربات الخارجية، جعل الصين تمتاز بقوة امتصاص نادرة، ومكنها من هضم كل دخيل عليها، ومثلتها في جسمها الضخم في صبغة صينية مثيرة».