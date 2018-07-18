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المثل العليا التي نادى بها تحمي البلاد من انحرافات الحضارة الغربية

كونفوشيوس.. سرّ الصين العظيم
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تاريخ النشر: الخميس 19 يوليو 2018

هاشم صالح

في النهاية لا يصح إلا الصحيح.«فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».صدق الله العظيم. هذا ما يمكن أن نقوله عن تلك المغامرة الجنونية الهائلة للزعيم الصيني الأشهر في التاريخ المعاصر: ماو تسي تونغ.

فلولا تطرف سياساته وعماه الأيديولوجي الماركسي اللينيني لما كانت هذه العودة المحمودة إلى فيلسوف الصين الأكبر على مدار العصور: كونفوشيوس. وبالتالي فرب ضارة نافعة.

هل نعلم بأن «القفزة الكبرى إلى الأمام» التي انتهجها ماو تسي تونغ كسياسة اقتصادية كارثية كلفت الصين 45 مليون ضحية؟ ومعلوم أنها جرت بين عامي 1958- 1960.

ثم تلتها «الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى» بين عامي 1966- 1968 وكلّفت الصين أيضا بضعة ملايين إضافية.

وهكذا خرجت الصين مستنزفة تماما من تلك المغامرات العشوائية المؤدلجة.

وكانت الصدمة من العنف والعمق إلى حد أن خليفة ماو تسي تونغ السيد دينغ هزياو بنغ انقلب على السياسة السابقة رأساً على عقب. ... المزيد
     
 

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