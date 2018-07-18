كونفوشيوس.. سرّ الصين العظيم

هاشم صالح

في النهاية لا يصح إلا الصحيح.«فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».صدق الله العظيم. هذا ما يمكن أن نقوله عن تلك المغامرة الجنونية الهائلة للزعيم الصيني الأشهر في التاريخ المعاصر: ماو تسي تونغ.

فلولا تطرف سياساته وعماه الأيديولوجي الماركسي اللينيني لما كانت هذه العودة المحمودة إلى فيلسوف الصين الأكبر على مدار العصور: كونفوشيوس. وبالتالي فرب ضارة نافعة.

هل نعلم بأن «القفزة الكبرى إلى الأمام» التي انتهجها ماو تسي تونغ كسياسة اقتصادية كارثية كلفت الصين 45 مليون ضحية؟ ومعلوم أنها جرت بين عامي 1958- 1960.

ثم تلتها «الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى» بين عامي 1966- 1968 وكلّفت الصين أيضا بضعة ملايين إضافية.

وهكذا خرجت الصين مستنزفة تماما من تلك المغامرات العشوائية المؤدلجة.