مذكرات توقيف بحق 50 صحافياً غطوا احتجاجات العراق



تاريخ النشر: الأربعاء 18 يوليو 2018 بغداد (وكالات) حذر مرصد الحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين، من استمرار الانتهاكات والتجاوزات على الصحفيين والفرق الإعلامية التي تغطي الاحتجاجات في المدن العراقية، معتبراً إصدار مذكرات توقيف بحق البعض منهم، نوعاً من «الترهيب المرفوض، ويتعارض مع الحقوق الدستورية المكفولة لهم» وفق القانون. ونقل المرصد عن صحفيين وناشطين، أن أكثر من 50 مذكرة قبض صدرت بحق صحفيين وناشطين في مدن البصرة والناصرية والعمارة والكوت والنجف والسماوة وكربلاء وبابل، ما يمثل «نوعاً من الترهيب يستهدف تعطيل عمل الفرق الإعلامية في تلك المحافظات، وينتهك حرية الوصول إلى المعلومة، ومن شأنه إضعاف دور الصحافة في المجتمع والدولة». وكانت القوات الأمنية اعتدت على صحافيين يغطون التظاهرات بمدن وسط وجنوب العراق، حيث جرى توقيف عدد منهم وتعرض آخرون للمضايقات.