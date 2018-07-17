تركيا: السجن مدى الحياة على 31 شخصاً إثر المحاولة الانقلابية

إسطنبول (وكالات)

أصدرت محكمة تركية أمس، أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق 31 شخصاً، بينهم عسكريون سابقون، على صلة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016، ما يرفع عدد أحكام السجن المؤبد الصادرة في هذا الشأن إلى أكثر من مئة في غضون أسبوع واحد.

وذكرت تقارير صحفية تركية أن جنرالاً سابقاً من بين من تمت إدانتهم بـ «انتهاك الدستور».

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن هذه القضية تركزت على حوادث وقعت في مدرسة تابعة للدرك في أنقرة ليلة الانقلاب الذي وقع في 15يوليو من عام 2016 .

كانت محكمة في إسطنبول أصدرت الأسبوع الماضي أحكاماً بسجن 72 عسكرياً سابقاً مدى الحياة على صلة بمقتل 34 شخصاً على واحد من بين الجسور الثلاثة الممتدة على مضيق البوسفور خلال المحاولة. وجرى توقيف أكثر من 70 ألف شخص على صلة بالمحاولة الانقلابية، كما جرى فصل أكثر من 110 آلاف شخص من وظائفهم الحكومية ومن الجيش.