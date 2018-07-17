قمة مصرية سودانية في الخرطوم تبحث ملفات التعاون الثنائي وقضايا إقليمية

القاهرة (مواقع اخبارية)

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم غداً، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، وتعد رابع زيارة له للسودان منذ توليه منصبه، والأولى له خارجياً منذ إعادة انتخابه رئيساً لمصر، وذلك لبحث الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين، فضلاً عن القضايا الإقليمية الأخرى. ومنذ آخر زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم في أكتوبر 2016 وحتى زيارة نظيره السوداني عمر البشير الأخيرة لمصر في مارس الماضي، بعد سحابة صيف مرت بعلاقتهما.

وكشف سفير السودان في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم عن تفاصيل القمة المرتقبة بين السيسي والبشير، خلال الزيارة الأولى للرئيس المصري بعد إعادة انتخابه مرة ثانية، وقال إنها تأتي في وقت مهم للغاية تشهد فيه القارة الأفريقية تطورات هامة. وقال عبد الحليم لموقع (24) الإخباري إن الرئيسين سوف يبحثان نتائج الاجتماعات الأخيرة بين البلدين، منذ اجتماع الرئيسين في أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية، فضلاً عن نتائج زيارة الرئيس البشير لمصر، وأهمها اجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيري الخارجية ومديري المخابرات في البلدين.

وأشار السفير السوداني إلى أنها تأتي في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين، ورداً أيضاً على الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة، حيث تعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين، مشيراً إلى أن القمة السودانية المصرية سوف تستعرض موقف العلاقات المتطورة بين البلدين والجهود المتصلة لتعزيزها وتعميقها في كافة المجالات. وأوضح عبد الحليم أن القمة السودانية المصرية ستشهد تبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية في المنطقة والإقليم وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واعتبر سفير مصر الأسبق في الخرطوم محمد الشاذلي أن تبادل الزيارات بين رئيسي مصر والسودان بشكل مستمر يساهم في تجاوز الخلافات دائماً، والقضاء على المحاولات كافة التي تسعى للنيل من العلاقات بين البلدين. وقال الشاذلي لموقع (24) الاخباري إن زيارة الرئيس السيسي للسودان في الوقت الراهن مهمة للغاية، وتأتي في ظل هدوء الأوضاع في جنوب السودان وإنهاء الخلاف بين إثيوبيا وإريتريا، مما يعزز الوضع في القارة الأفريقية، ويساهم في تنمية الدول بعيداً عن الخلافات. وأشار سفير مصر الأسبق في السودان إلى أن الزيارة سوف تركز على ضرورة تحريك ملف المفاوضات في قضية سد النهضة، وتعزيز الموقف بين الجانبين لاستئناف المفاوضات مجدداً، والوصول إلى صيغة تفاهم بشأن تلك القضية. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد زار مصر في مارس الماضي، وذلك لمدة يومين قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية.