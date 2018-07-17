وزير الأشغال اليمني يشيد بجهود الإمارات الإغاثية

عدن (وام)

أشاد المهندس معين عبدالملك، وزير الأشغال العامة والطرق اليمني، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن في المجالات كافة، خاصة بالمجال الإنساني، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتية التي تبذل جهوداً مشهودة بالمحافظات اليمنية المحررة، بهدف تطبيع حياة سكانها، في ظل الظرف الإنساني الصعب الذي يمرون به. جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليمني، المهندس سعيد آل علي مدير «الهلال الأحمر الإماراتية» في عدن، وبحثا فيه سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة. وأكّد سعيد آل علي أن «الهلال الأحمر الإماراتية» تمد جسور التعاون مع الوزارة، بهدف مساعدة اليمن على تطوير وبناء قدراته، خاصة في مجال البنية التحتية، واستعرض مجمل أنشطة وأعمال «الهلال» خلال النصف الأول من عام 2018 «عام زايد». من جانبه، أوضح وزير الأشغال اليمني أن لدى وزارته عدداً من الخطط والمشاريع الكثيرة، لكن هناك أولويات مطلوبة، أهمها إعادة الإعمار الشامل خلال الفترة المقبلة. وتطرق إلى لقائه مؤخراً معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في عدن، والذي تم خلاله بحث سبل دعم جهود الحكومة اليمنية في مجال إعادة الإعمار في اليمن، خاصة في مجال الطرق. ونوه مدير «الهلال الأحمر الإماراتية» في عدن في هذا الصدد إلى أنه سيتباحث مع سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، خلال الأسبوع المقبل، بشأن طبيعة المشاريع التي طلبتها الوزارة، وإدراجها ضمن الخطة التنفيذية في عام 2019.