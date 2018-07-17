بخسائر البورصة والبنوك.. اقتصاد الدوحة ينزف

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أنهك قرار الرباعي العربي، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بقطع العلاقات مع قطر، الاقتصاد القطري، وتسبب في خسائر له بالمليارات، حيث لم يتوقف نزف بورصة قطر، وتكبد الجهاز المصرفي خسائر فادحة.

ووفقاً لبيانات بورصة قطر، فإن البورصة قد خسرت نحو 35 مليار ريال منذ بداية المقاطعة في 5 يونيو 2017، بعدما تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 493.6 مليار ريال في نهاية يونيو 2018، مقارنة بـ528.5 مليار ريال في أوائل يونيو 2017.

ورغم أن بورصة قطر قد حاولت التقاط أنفاسها لتعوض جزء من خسائرها في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعدما ارتفعت القيمة السوقية للشركات بنحو 21.58 مليار ريال من 472 مليار ريال نهاية ديسمبر 2017 (مطلع يناير)، وذلك طبعاً جراء التسهيلات والحوافز التي أطلقتها الحكومة القطرية في محاولة منها لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.

إلا أنه من يمعن التدقيق في تسلسل الأحداث، يرى أن البورصة القطرية قد تكبدت خسارة بنحو 91,4 مليار ريال خلال العام 2017، حيث فقدت 16.23% من قيمتها السوقية على أساس سنوي، إذا ما قارناها مع قيمة أسهم الشركات المدرجة في نهاية العام 2016، حين بلغت آنذاك 563,46 مليار ريال قطري.