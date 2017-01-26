2000 مشارك في «دبي للرجل الحديدي» اليوم

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وشقيقه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، تنطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم منافسات النسخة الثانية من «بطولة دبي للرجل الحديدي» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة قرابة 2000 مشارك من جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات.

تبلغ مسافة المنافسات 113 كيلومترا في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومترا، والدرّاجات لمسافة 90 كيلومترا والجري لمسافة 21.1 كيلومترا، وقد تم تشييد قرية البطولة على شاطئ أم سقيم خلف حديقة أم سقيم والتي تتضمن منطقة لكبار الشخصيات وأخرى لجلوس الجمهور لمتابعة خروج المشاركين من الماء، وبدء منافسات الدراجات الهوائية ثم انتهاء منافسات الدراجات الهوائية وبدء الجري، وأخيرا نقطة النهاية ومنصة التتويج، كما تتضمن منطقة الخدمات للجمهور والمشاركين وتضم محلات ومناطق العلاج وخدمات الدعم لجميع المشاركين.

ويبدأ المشاركون تجمعهم في قرية البطولة بالقرب من شاطئ الجميرا في تمام الساعة الخامسة من فجر اليوم، على أن تكون الانطلاقة في السابعة صباحاً بمسابقة السباحة لمسافة 1900 متر تليها قيادة الدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومترا انطلاقا من موقع قرية البطولة مرورا بشارع أم سقيم، وصولا إلى مضمار القدرة على طريق منتجع باب الشمس، لمسافة 45 كيلومترا ثم العودة بنفس الطريق إلى القرية، وتختتم المنافسات بالجري لمسافة 21 كيلومترا و100 متر ليتم تحديد الفائزين حسب وصولهم إلى خط النهاية في قرية الحدث وتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الجنسين، فيما يقام الحفل المسائي لتكريم باقي أصحاب الإنجازات في السابعة مساء بفندق شاطئ جميرا.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة العميد عبد الله خليفة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي وتضم اللجنة في عضويتها كل من: ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائبا للرئيس، وأحمد الحاج مديرا للبطولة، وعضوية: راشد اميري، علي المطوع، حصة الكوس، أحمد الرحومي، حسين البنا ممثل هيئة الطرق والمواصلات، والمقدم عبيد مبارك، أنهت استعداداتها لتنظيم البطولة بالشكل المشرف، والمكانة العالمية المميزة التي تحتلها البطولة، بالإضافة لكونها أولي جولات «بطولة ناصر بن حمد للتاج الثلاثي» التي تضم أيضا بطولة العالم وبطولة البحرين.

كما عقدت اللجنة المنظمة للبطولة الأربعاء الماضي مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل البطولة وتقديم نخبة المشاركين في المنافسات الذين يتقدمهم السويسرية دانييلا ريف حاملة لقب السيدات والمصنفة أولي عالميا والألماني يان فرودينو حامل لقب الرجال، وتحدث في المؤتمر الصحفي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وأحمد الحاج مدير البطولة وعدد من المشاركين والمشاركات في البطولة.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي «أولت القيادة الرشيدة قطاع الرياضة في الإمارات اهتماما كبيرا باعتباره قطاعا أساسيا من قطاعات الحياة، ومؤثرا في نمو ورفاهية المجتمع وفي سعادته وصحة أفراده من مختلف الجنسيات، ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جعل الرياضة أسلوب حياة في وطننا، كما يوفر سموه لقطاع الرياضة كل الدعم الذي يساعده على تحقيقه أهدافه المهمة والمرتبطة بالتنمية والتطوير والنمو وبناء الشخصية وانتهاج أسلوب الحياة الصحية الأمثل».

وأضاف: تجسيدا لهذا النهج يتم تنظيم هذه البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي ستكون في مقدمة البطولات والفعاليات التي تستضيفها دبي على مدار العام ويبلغ عددها أكثر من 400 فعالية سنويا، وقد وفر مجلس دبي الرياضي كل الدعم لإنجاح تنظيم هذه البطولة التي يشارك فيها رياضيون من مختلف الأعمار والجنسيات جاء أكثر من 400 منهم من خارج الدولة للمشاركة في البطولة.

وأعرب المشاركون من الرياضيين والرياضيات، عن سعادتهم بالعودة إلى دبي للتنافس في البطولة الأبرز بين بطولات الترايثلون كونها تجمع بين روعة المناطق التي تقام فيها المنافسات ودقة التنظيم، وأجمعوا أن البطولة التي تقام في دبي تمثل فقرة أساسية في برنامج مشاركاتهم في البطولات، وأعلن جميع المتحدثين أن لقب البطولة هدفهم رغم صعوبة المهمة في ظل وجود بطل وبطلة العالم في المنافسات. وقال أحمد الحاج: يسرنا أن تكون غالبية المشاركين في البطولة من ممارسي الترايثلون من الإمارات من مواطنين ومقيمين، حيث بلغ عددهم أكثر من 770 مشاركا من الجنسين ومختلف الأعمار وبنسبة بلغت 41% من المشاركين، وهذه الزيادة تؤكد انتشار ثقافة ممارسة هذه الرياضة المميزة التي تساهم في بناء أجسام ممارسيها بشكل ممتاز وتكون سببا لتمتعهم بالحيوية والنشاط والتحمل لمواجهة تحديات الحياة. كما أشاد الحاج بتفاعل أفراد المجتمع ومشاركتهم في الفعاليات المصاحبة للبطولة وهي بطولة الأطفال وبطولة الفتيات اللتان اقيمتا عصر امس لمسافات قصيرة تتناسب مع عمر كل فئة عمرية.