تنازل جوني ديب يحرمه من 25 مليون دولار

لوس أنجلوس(أ ف ب)

وقع الممثل الأميركي جوني ديب اتفاقاً للتنازل عن بقية بنوده السرية مع مديري أعماله السابقين منهياً دعاوى متبادلة بقيمة ملايين الدولارات، بحسب متحدث باسمه، وكان الممثل يلاحق «ذي مانجمنت غروب» (تي ام جي) منذ يناير 2017 في دعوى يطالب فيها بمبلغ 25 مليون دولار متهماً مديري أعماله السابقين بأنهم أساؤوا إدارة أمواله وحصلوا على قروض من دون موافقته وقادوه إلى شفير الإفلاس.

وفي شكوى مضادة، نددت «تي ام جي» بنمط الحياة الباذخ لنجم «بايرتس اوف ذي كاريبييان» الذي تسبب برأيها بمشكلاته المالية مشيرة إلى أنها حاولت مرات عدة ثنيه عن هذا السلوك لكنها لم تفلح.. وعلقت المتحدثة باسم الممثل روبن باوم في بيان «جوني ديب سعيد للتوصل إلى اتفاق مع «ذي مانجمنت غروب»».

وأضافت المتحدثة أن «هذه الشكوى وهذا الاتفاق اللذين تم التوصل بشأنها يظهران مرة جديدة تصميم جوني على اتخاذ تدابير حازمة لصون سمعته الشخصية والفنية بما يصب بمصلحة عائلته ومسيرته».

ويجنب الاتفاق الممثل محاكمة كان مقرراً انطلاقها في أغسطس وكان متوقعاً لها أن تحظى بتغطية إعلامية كبيرة.

وأكدت شركة «تي ام جي» في شكواها أن الممثل كان ينفق مليوني دولار شهرياً في المعدل منذ عقدين.