لندن (د ب أ)

أكدت دراسة أن تناول الكثير من الأطعمة الدسمة السبب الوحيد لزيادة الوزن، وليس الكربوهيدرات، وذكرت صحيفة ميل أونلاين البريطانية أن العلماء أعربوا عن حيرتهم لسنوات عما إذا كانت الدهون أم البروتين أم الكربوهيدرات هي المسؤولة عن زيادة محيط الخصر.، ولكن التجارب التي «لا لبس فيها» على الفئران تشير إلى أن الدهون هي سبب المشكلة لترفع بهذا المسؤولية عن المتهمين المفترضين الشائعين لفترة طويلة مثل الكربوهيدرات والبروتين.

ووجد العلماء أن الفئران التي تناولت الأنظمة الغذائية الدسمة اكتسبت أغلب السعرات الحرارية، نظراً لأن الدهون تحفز مراكز المكافأة في المخ.

وقاد الباحثون في جامعة أبردين والأكاديمية الصينية للعلوم دراسة تعد الأكبر من نوعها حول القوارض.

وقال البروفيسور جون سبيكمان الذي أشرف على الدراسة: «إن النتائج الجديدة تقدم «مفتاحاً جيداً» فيما يتعلق بما قد تفعله الأنظمة الغذائية المختلفة للبشر».

وجرى إخضاع الفئران لـ 30 نظاماً غذائياً مختلفاً على مدار فترة ثلاثة أشهر، وهو ما يعادل تسع سنوات بالنسبة للبشر.

واختلفت كلها في محتواها من الدهون والكربوهيدرات (السكر) والبروتين. وقال سبيكمان: «نتيجة هذه الدراسة الهائلة لا لبس فيها، والشيء الوحيد الذي جعل الفئران تصاب بالسمنة، تناول المزيد من الدهون في أنظمتها الغذائية».