الظالعي: مقعد بين كبار آسيا هدف الرجبي في 2017

رضا سليم (دبي)

يدخل اتحاد الرجبي مرحلة جديدة في عام 2017، حيث يواجه تحديات كبيرة في الاستمرار في التطوير الذي ينشده للعبة مع وجود مجلس إدارة جديد بقيادة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ويبحث المجلس الجديد عن إنجازات جديدة على المستوى القاري والعربي وانتشار اللعبة على المستوى المحلي في المدارس وتأسيس منتخب الفتيات، والاتجاه إلى مشروعات جديدة تخدم اللعبة من خلال الرعايات والتسويق الذي وصل مع نهاية الدورة الماضية إلى 6 ملايين درهم.

وأكد قيس الظالعي، أمين عام الاتحادين المحلي والآسيوي ورئيس الاتحاد العربي للعبة، أن الطموحات كبيرة في عام 2017، وهدفنا على مستوى المنتخبات، هو تصدر المستوى الأول في آسيا عبر فريق الـ15، لأن الفوز بالصدارة سيمنحنا مقعداً مع منتخبات الكبار، اليابان وهونج كونج، أو كوريا الجنوبية.

وأضاف: في العام الماضي تقدمنا خطوة كبيرة بعدما فزنا بالمستوى الثاني وصعدنا للمستوى الأول في طشقند، ثم لعبنا في المستوى الأول وحققنا المركز الثاني في أول مشاركة، وهدفنا هذا العام الصدارة كي نصعد لأفضل 3 منتخبات في آسيا، وستقام البطولة هذا العام أبريل المقبل في مانيلا، وفي حالة الصعود سنشارك في تصفيات كأس العالم للرجال 2018، وهي خطوة كبيرة نسعى لها بكل جدية.

وكشف أن منتخب الـ15 يشارك بمجموعة من اللاعبين الأجانب والمواطنين، ولدينا خلال العام الحالي خطة أن يكون 30% من قوام المنتخب، من المواطنين مثلما نجحنا في تحويل منتخب السباعي إلى مواطنين، وهو ما نقوم به حالياً في منتخب الـ15، حيث يتم تحويله تدريجياً إلى أن نصل إلى أن يكون جميع لاعبيه مواطنين، وهناك شرط في عقد المدرب أبولو، بشأن التحول من الأجانب للمواطنين، وسوف تزيد النسبة إلى 50% عام 2018، وسيكون المنتخب للمواطنين فقط عام 2021، ولا ننسى أن أبولا نجم كبير في عالم اللعبة وسبق أن شارك في كأس العالم.