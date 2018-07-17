الجنوب أفريقي ستون يتقدم 130 مركزاً

دبي (الاتحاد)

حجز الإنجليزي براندون ستون مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف نوفمبر المقبل، والتي تشكل المحطة الختامية للجولة التي تقام سنوياً تحت شعار «السباق إلى دبي»، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة اسكتلندا المفتوحة للجولف. وكان أداء الجنوب أفريقي الهائل كافياً لكسب 1,166,660 نقطة ليقفز 130 مركزاً، حيث انتقل من المركز الـ144 إلى الـ14 في ترتيب السباق إلى دبي هذا الموسم.

وشارك خريج جولة التحدي عام 2015 في بطولة جولة موانئ دبي العالمية عام 2016، لكن فوزه الكبير في اسكتلندا يعني أنه دعم مكانه إلى جانب أفضل 60 لاعباً في السباق إلى دبي. وحصل الإنجليزي إيدي بيبريلي على المركز الثاني في اسكتلندا وهو ما كان كافياً أيضاً لحجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، حيث تسلق من المركز الـ61 إلى المركز الـ16 في ترتيب «السباق إلى دبي». وبقيت المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب كما هي، مع تصدر بطل الماسترز الأميركي باتريك ريد الترتيب بمجموع 2,856,584 نقطة، ثم السويدي أليكس نورن في المركز الثاني، وحامل لقب «السباق إلى دبي» تومي فليتوود في المركز الثالث، والإيطالي فرانشيسكو موليناري في المركز الرابع.