16 طبيباً وطبيبة في اللقاء التعريفي بـ «فحص المنشطات»

دبي (الاتحاد)

شارك 16 طبيباً وطبيبة من المواطنين، وعدد من أطباء فحص المنشطات القدامى، في اللقاء التعريفي الذي عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات السبت الماضي بمقر الهيئة العامة للرياضة لأطباء الفحص، واستقبلت خلاله الدفعة الأولى من الأطباء والطبيبات المواطنين لإعدادهم كأطباء فحص.

تم خلال اللقاء تقديم نبذة عن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وعمل طبيب فحص المنشطات، والصفات والشروط المطلوب توافرها، وآلية عملية الفحص وكيفية الإعداد للفحوص وأهميتها وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية في هذا المجال، وإعداد أطباء فحص بالصورة المطلوبة للقيام بالعمل على أكمل وجه، وحسب المعايير الدولية المطلوبة.

حضر اللقاء، الدكتورة ريمة الحوسني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والدكتور عبدالعزيز المهيري، عضو مجلس الإدارة، وهاني شبلاق، المدير الإداري، وعمر عادل المدير الفني.

وتم خلال اللقاء، عرض فيديو يشرح عملية الفحص، وكيفية العمل والنقاط التي يجب الاهتمام بها وبعض النقاط المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار من الخبرات السابقة.

وأوضحت الدكتورة ريمة الحوسني، أنه سيتم عمل ورشة تدريبية وبرنامج متكامل لأطباء وطبيبات الفحص، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات كجزء من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة فحص المنشطات، مشيرة إلى أن الجزء الثاني يتضمن القيام بعدد من فحوص المنشطات بصورة مستقلة.

وأفادت بأنه سيتم تقييم الأطباء باستمرار وعمل ورش تنشيطية إجبارية سنوية للاطلاع على المستجدات في مجال مكافحة المنشطات، وضمان تقديم الخدمة بأعلى المستويات، ويعد هدف اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، هو إعداد أطباء فحص منشطات مواطنين ذوي كفاءة ومنافسة اللجان والوكالات العالمية والإقليمية، وضمان وجود الطبيب الإماراتي، وتميزه في مختلف المجالات، ومنها الرياضة، وإعداد قاده في مجال مكافحة المنشطات، وتطوير قدراتهم.