ديشامب: لا شيء أروع من لقب كأس العالم !

أنور إبراهيم (القاهرة)

ليس هناك ما هو أجمل ولا أورع من أن تكون بطلاً للعالم.. بهذه الكلمات بدأ ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا حديثه الشامل عقب فوز «الديوك» للمرة الثانية في تاريخهم ببطولة كأس العالم 2018.. الكل جاء يستمع إليه بعد أن نجح في تحقيق إنجاز الفوز باللقب العالمي مدرباً، بعد أن فاز بها كلاعب في مونديال 1998، ليزين قميص لاعبي فرنسا بالنجمة الثانية بعد 20 سنة بالتمام والكمال.. وكان ديشامب وقتها قائداً للفريق أيضاً ولكن كلاعب.

وأضاف ديشامب في حديثه - الذي نقل مراسل صحيفة «لوفيجارو» مقتطفات مطولة لأهم ما جاء فيه، قائلاً: أنا فخور بهذه المجموعة وأهنئها على هذا الإنجاز وعلى روحهم القتالية العالية وتعايشهم الرائع والمثالي معاً، وتوافقهم النفسي والذهني الذي لعب دوراً كبيراً في إحراز اللقب.

وتابع: لم نسيطر على الأمور كل الوقت، ولكن كانت لدينا شخصية وطابع مميز جعلنا أبطال العالم عن جدارة واستحقاق، وسوف نبقى على قمة العالم لمدة أربع سنوات قادمة.

وتحدث ديشامب عن أنطوان جريزمان الذي يعتبره النموذج والقدوة لهذا الجيل الشاب، وقال: أنطوان يتمتع بالكثير من التواضع والبساطة، ويعلم جيداً أنه موجود وسط مجموعة، حتى وإن كان يملك وبعض زملائه مهارات فردية عالية تصنع الفارق. وأضاف ديشامب: يمكن أن نتحدث أيضاً عن أكثر من هداف وليس هدافاً واحداً، وأرى أن جريزمان وبول بوجبا ومبابي هدافون للأبد، وهذان الأخيران أخذا بعداً آخر خلال هذه المغامرة الروسية.. وأقول أيضاً إن التعايش بين أفراد هذه المجموعة كان عبقرياً.. لقد فعلوا كل شيء معاً، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهذا سر نجاحهم.