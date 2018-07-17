«الصقور» يفاوض «برازيلياً».. والإدريسي مدرباً للرديف

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

اقترب نادي الإمارات من حسم صفقة الأجنبي الثاني مع مهاجم برازيلي، ويسعى مسؤولو النادي لحسم بقية الصفقات المطلوبة إثر الجهود الجارية في هذا الخصوص، إذ طلب المدرب جلال قادري التعاقد مع 5 لاعبين مواطنين في المراكز المختلفة، إلى جانب الأجانب الأربعة، حيث تمت مخاطبة أندية عدة لاستعارة اللاعبين المواطنين، ويتوقع أن يكتمل هذا الملف بعد انتهاء المعسكر الخارجي في 17 أغسطس المقبل.

وشدد المدرب جلال قادري على أهمية العمل بالجدية العالية في التجمع الداخلي قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي في صربيا، وقال: اللاعبون يجب أن يسعوا لمضاعفة الجهود خلال فترتي الإعداد الداخل والخارجي لأجل الظهور القوي في الموسم الجديد، وإظهار أفضل ما لديهم بسبب أهمية المرحلة المقبلة من الموسم الجديد.

ويستكمل اللاعبون الفحوص الطبية الشاملة خلال اليومين المقبلين حسب الخطة المقررة من الجهاز الفني، تمهيداً للسفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا 27 الجاري لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، بالتزامن مع الحصص التدريبية الخاصة باللياقة البدنية في أجواء كبيرة من التفاؤل وسط اللاعبين في ظل المتابعة الكبيرة من مجلس إدارة النادي للتدريبات، وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى المعدل المطلوب من الجاهزية البدنية للاعبين.

ويتوقع أن ينضم اللاعب الجديد بكاري كونيه إلى الحصص التدريبية مع بقية اللاعبين خلال الساعات المقبلة، إثر حصوله على إذن من الجهاز الإداري، خصوصاً أن الصفقة قوبلت بارتياح كبير بسبب الإمكانات العالية للاعب صاحب التجربة السابقة مع أندية عدة داخل وخارج الدولة.

بدوره، أكد الحارس الدولي أحمد الشاجي، قائد «الصقور»، أهمية مضاعفة الجهود خلال التجمع الداخلي، والاستفادة من الأجواء الإيجابية لبلوغ درجة الجاهزية المطلوبة قبل السفر إلى صربيا، إثر الاهتمام الكبير من مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، وذلك بتوفير المعطيات الإيجابية التي تساعدهم على تنفيذ توجيهات المدرب التونسي جلال قادري، موضحاً أنه وطاقمه المعاون يضطلعون بجهود كبيرة لمساعدتهم على الاستعداد الجيد حتى تتحقق النتائج الإيجابية في المرحلة الثانية في صربيا التي تشهد الدخول إلى أجواء المباريات الودية، لأنها تمثل أهم مرحلة لتحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، وتعزيز قوة الفريق.

وأضاف: البداية القوية مهمة للغاية، خصوصاً أن الموسم المقبل يشهد حالة كبيرة من المنافسة بين الفرق في دوري الخليج العربي، وهو ما يعني أهمية مضاعفة الجهود خلال الحصص التدريبية في التجمع الداخلي أو في صربيا.

من جانب آخر، تعاقد النادي مع المغربي بدرالدين الإدريسي، مساعد مدرب الظفرة السابق، لقيادة فريق الرديف خلفاً للبرتغالي موتا الذي انضم إلى الجهاز الفني بنادي دبا الحصن، حيث دشن الإدريسي عمله أمس الأول بإشرافه على أول حصة تدريبية بالملعب الفرعي.