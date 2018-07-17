كأس آسيا «الإمارات 2019» تطلق برنامج «صُنّاع اللعب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، إطلاق برنامج «صُنّاع اللعب» الذي يستهدف الوصول لـ 100 سفير مجتمعي مؤثر من مختلف فئات المجتمع، بما يمثلون المنتخبات المشاركة في البطولة، لتعزيز المشاركة المجتمعية والوصول للجماهير بشكل مؤثر، وذلك قبل أقل من 6 أشهر على انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

وتواصل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، جهودها لأجل إشراك الجماهير بفعالية أكبر قبل وخلال البطولة، انطلاقاً من هدف وشعار البطولة «معا لنستقطب آسيا»، ومن خلال مبادرة «صُنّاع اللعب» تمنح اللجنة الفرصة لأفراد المجتمع المؤثرين والنشطين للمشاركة وإلهام مجتمعاتهم ليكونوا جزءاً من أكبر حدث رياضي في الإمارات، واستقطاب اهتمام الجماهير وتعزيز الزخم حول أهداف ورؤية البطولة.

وفيما تسعى المبادرة إلى الوصول لأفراد المجتمع الأكثر شغفاً وتأثيراً من المقيمين من جميع دول المنتخبات الأربعة والعشرين المتنافسة، للعب دور محوري كسفراء فخريين للبطولة، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة فتح باب التسجيل للراغبين في الاشتراك من جميع فئات المجتمع عبر البريد الإلكتروني:

community@asiancup19.ae، وترحب المبادرة بجميع شرائح المجتمع للمشاركة عبر خمس فئات مختلفة للتسجيل، وهي القيادات الحكومية، الرؤساء التنفيذيون من عالم إدارة الأعمال «الشركات»، الناشطون المجتمعيون، المدارس «الكوادر التدريسية، الطلاب»، إضافة إلى نخبة نجوم كرة القدم.