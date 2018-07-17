صدارة هندية في بطولة المصنفين تحت 2100 نقطة

الشارقة (الاتحاد)
يتصدر 3 لاعبين قمة بطولة صيف الشارقة الدولية للمصنفين تحت 2100 نقطة التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع نهاية الجولة السابعة، برصيد 5,5 نقطة، وهم الهندي سانتوش بورشوثامان ومواطناه سامسون ستانلي وعبيد علي مجاور.
يأتي بالمركز الثاني 3 لاعبين، هم لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني للناشئين محمد مسلم، والفلبيني المخضرم أنتونيو مولينا، والفلسطيني الناشئ راجي صايل، فيما يحتل المركز الثالث لاعبان وهما عبد الله مراد لاعب نادي الشارقة والمصري مجد قاسم.
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ويلتقي في الجولة الثامنة، على الطاولة الأولى الهندي عبيد علي مجاور مع مواطنه سامسون ستانلي وعلى الطاولة الثانية يلتقي لاعب نادي الشارقة محمد حسن مسلم مع الهندي سانتوش بورشو ثامان وعلى الطاولة الثالثة يلتقي الفلسطيني راجي صايل والمخضرم الفلبيني أنتونيو مولينا، وعلى الطاولة الرابعة يلتقي الأستاذ الاتحادي اللبناني عبدو سوموف مع المصري مجدي قاسم، وعلى الطاولة الخامسة يلتقي لاعب نادي الشارقة عبدالله مراد عيسى مع السوري محمد رافع.
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ويحتلّ المركز الثالث تسعة لاعبين برصيد 5 نقاط، وهم الهندي رافئيل شارون، ولاعبا نادي الشارقة عمر محمد الطاهر وغيث أحمد الزرعوني، ولاعبا نادي دبي إبراهيم أحمد إبراهيم وحمد عيسى البلوشي، والفلبينية باتريسيا سيليستي، ولاعبا الاتحاد الدولي زيشان محمد وإسماعيل باسيل والمصري محمود عطية.