700 متسابق في «الماراثون العمودي» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم في أبراج الاتحاد بالعاصمة أبوظبي فعالية الماراثون العمودي التي تقام بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع أبراج الاتحاد وضمان اكتف لايف بمشاركة أكثر من 700 متسابق من المحترفين والهواة من مختلف دول العالم. ويتنافس المشاركون على تسلق 82 طابقاً تمثل 1617 درجة، وذلك في البرج رقم 2، من أبراج الاتحاد بنظام سباق تحد ضد الزمن، وبمجموع جوائز تبلغ 25 ألف دولار، حيث تفتح قرية السباق أبوابها اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وينطلق بتمام الساعة 9:45 سباق التبادل للمؤسسات، ويليه سباق التبادل للأسر، سباق التبادل للمدارس، سباق التحدي للأفراد، فيما ينطلق سباق التحدي بتمام الساعة 11:30 صباحاً ويعقبه سباق تجريبي لتحديد الزمن للنخبة «محترفين»، ويختتم بالتتويج وتقديم الجوائز.

وتقام على هامش الحدث فعالية أخرى تتضمن سباقاً من 32 طابقاً تمثل 720 درجة، وذلك في البرج رقم 3 بمشاركة العائلات وطلاب المدارس ومختلف شرائح المجتمع كمبادرة للتشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية التي تساعد لاكتساب لياقة بدنية جيدة وفوائد من الناحية الصحية.

وتشهد الفعالية مشاركة البولندي بيوتر لوبودزينيسكي بطل العالم في التسلق العمودي وسفير الفعالية التي تقام للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي التي تعتبر أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن هذه الفعالية التي حققت انتشاراً عالمياً واسعاً، حيث من المنتظر وبعد تشكيل الاتحاد الدولي للتسابق العمودي أن تشهد العديد من المدن الكبرى استضافة سلسلة من السباقات العمودية بداية من العام 2018 .

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نرحب بجميع المحترفين ونجوم العالم المشاركين في ماراثون التسابق العمودي الذي نتطلع إليه أن يشكل إضافة مهمة للفعاليات العالمية التي تستضيفها «أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية»، كما نشيد بالإقبال الكبير من جانب العوائل وطلبة المدارس المشاركين في السباقات والأنشطة المخصصة. وأضاف: حريصون على مواصلة خططنا باستضافة أبرز وأهم الفعاليات الرياضية العالمية، لإثراء المجتمع بتنوع تلك الرياضات وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحية مثالية، كما يسرنا استضافة ماراثون التسابق العمودي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة نخبة من أفضل الأبطال المحترفين بهذه الرياضة، كما يسعدنا أن تكون أبوظبي سباقة لتقديم الفعاليات المميزة وغير المسبوقة، متقدما بالشكر لأبراج الاتحاد، ضمان اكتف لايف، سبورت 360، ريبوك، اتصالات، تكنوجيم، مجموعة جميرا لرعايتها هذا الحدث العالمي».