%25 نمواً في صافي أرباح بنك الرياض

دبي (رويترز)

أظهرت نتائج أعمال بنك الرياض، أمس، أن رابع أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، سجل زيادة نسبتها 25.2% في صافي ربح الربع الثاني من العام، بما يتماشى مع توقعات المحللين، مع ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات.

وقال البنك في إفصاح للبورصة، إنه حقق ربحاً قدره 1.06 مليار ريال (282.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، ارتفاعاً من 848 مليون ريال قبل عام.

وكان ثلاثة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ربحاً قدره 1.03 مليار ريال.

وعزا البنك تحسن أدائه إلى زيادة نسبتها 7.8% في الأرباح التشغيلية، وارتفاع بنسبة 8.7% في الدخل من العمولات الخاصة.

وبلغت القروض والسلفيات 144.3 مليار ريال في نهاية يونيو، بارتفاع 2.2% على أساس سنوي.

وانخفضت ودائع العملاء 2.3% إلى 153.4 مليار ريال.