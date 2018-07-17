5.2 % زيادة في مبيعات السيارات بالاتحاد الأوروبي

روما (د ب أ)

ارتفعت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال يونيو الماضي بنسبة 5.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين زاد إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.9% سنويا، حسب ما كشفت بيانات رسمية نشرت أمس.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في نشرته الشهرية الصادرة أمس أن المبيعات بلغت خلال الشهر الماضي 1.57 مليون سيارة في حين بلغت المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ككل 8.45 مليون سيارة.

وزادت المبيعات خلال الشهر الماضي في فرنسا بنسبة 9.2% سنويا، وفي إسبانيا بنسبة 8% وفي ألمانيا 4.2%، في حين تراجعت في بريطانيا بنسبة 3.5% وفي إيطاليا بنسبة 7.3%.

وسجلت إسبانيا أعلى معدل لنمو المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري ككل قدره 10.1% تلتها فرنسا بمعدل 4.7% ثم ألمانيا 2.9%.

وفي بريطانيا تراجعت المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.3% وفي إيطاليا بنسبة 1.4%. وتعتبر مبيعات السيارات مؤشراً مهماً على حالة الاقتصاد ككل.

وحافظت «فولكسفاجن» الألمانية على المركز الأول كأكبر الشركات من حيث المبيعات في أوروبا بحصة سوقية 24.4% من إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من العام، مقابل حصة قدرها 23.3% خلال الفترة نفسها العام الماضي.

وجاءت «بيجو ستروين» الفرنسية في المركز الثاني بحصة 16.3% ورينو الفرنسية في المركز الثالث بحصة قدرها 10.7%. وفي المركز الرابع جاءت «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية بحصة قدرها 6.9% ثم فورد الأميركية بحصة قدرها 6.4% من المبيعات.