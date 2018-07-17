إعادة التدوير تزداد صعوبة في الولايات المتحدة

واشنطن (أ ف ب)

يواجه معمل لإعادة التدوير في بالتيمور في واشنطن مشكلة كبيرة منذ بضعة أشهر، إذ ينبغي له دفع المال للتخلص مما يفرزه من ورق وبلاستيك بدل بيعه، لأن الصين لم تعد تشتري هذه النفايات منه بحجة أنها «ملوثة».

صحيح أن الأطنان التسعمئة التي تصبها الشاحنات على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، في معمل «إلكريدج» الذي يبعد ساعة عن العاصمة الأميركية، ليست نظيفة بتاتاً. غير أن عشرات العمال، أغلبيتهم من النساء، يفرزونها يدوياً، واضعين أقنعة على وجوههم وقفازات على أيديهم. وهاجسهم الأكبر هو الأكياس البلاستيكية غير المخصصة لإعادة التدوير التي تعلق في الآلات.

ويقضي الهدف بفرز النفايات قدر المستطاع مع الفصل بين المواد القابلة لإعادة التدوير وتلك التي لا تصلح لذلك، فضلاً عن التأكد من أن الأكوام النهائية من البلاستيك والورق لا تحتوي على أي مواد أخرى.

ويقول المسؤول عن الموقع مايكل تايلور: «اضطررنا إلى تخفيف وتيرة عمل الآلات والاستعانة بمزيد من العمال» للفرز بشكل أفضل.