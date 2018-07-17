289 مليون دولار صافي أصول «الإمارات دبي الوطني ريت»

دبي (الاتحاد)

بلغ صافي قيمة الأصول لدى شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) للفترة المنتهية بنهاية يونيو الماضي 289 مليون دولار (1.1 مليار درهم)، أو 1.14 دولار للسهم الواحد، بعد دفع أرباح الأسهم والعائد على رأس المال في يونيو 2018.

وهذا يُعادل تحقيق عائد ربع سنوي بنسبة 0.29% بعد معادلة صافي الدخل الإيجاري بانخفاض طفيف في التقويم. ويبلغ إجمالي قيمة المحفظة العقارية 463 مليون دولار (1.7 مليار درهم)، تشمل استثمارات متنوعة في 11 عقاراً من العقارات المكتبية والسكنية والأصول العقارية البديلة.