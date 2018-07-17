«أبوظبي للمؤتمرات» يستعرض مقومات الإمارة في مجال فعاليات الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مشاركته في الدورة السادسة من «معرض الاجتماعات» الذي أقيم مؤخراً في لندن، لتسليط الضوء على المقومات والبُنى التحتية والخبرات التي تمتلكها أبوظبي وتسهم في ترسيخ مكانتها على خريطة الوجهات العالمية المفضلة لفعاليات الأعمال.

واستقطب المعرض، وهو من أهم الفعاليات السياحية المتخصصة في المملكة المتحدة، ما يزيد على 700 جهة عارضة، ووفر منصة للتواصل المباشر مع حوالي 4800 من العاملين وأصحاب القرار والمشترين في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وأنشطة الحوافز والأعمال.

وانضم إلى «مكتب أبوظبي للمؤتمرات» 14 جهة من الجهات العاملة في قطاع السياحة في الإمارة. وشهد جناح أبوظبي 448 اجتماعاً مع 214 من المشترين للتعرف على الوجهة السياحية والتفاوض حول تنظيم فعالياتهم في الإمارة. واستمتع زوار الجناح بمجموعة من الأنشطة التراثية والثقافية مثل الخط العربي وتجربة إبداع عمل فني تفاعلي، مع إمكانية الفوز بعطلة رائعة في أبوظبي.

وقالت سارة الأصلي، رئيس وحدة المؤتمرات والمعارض في مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «جاءت مشاركتنا الخامسة في «معرض الاجتماعات» ناجحة ومثمرة، وأسعدنا انضمام 14 جهة من الشركاء إلى جناحنا في هذا الحدث المهم في المملكة المتحدة التي تتصدر قائمة أكبر أسواقنا السياحية الأوروبية. ويكتسب الحضور المميز لـ»مكتب أبوظبي للمؤتمرات» في معرض الاجتماعات في لندن أهمية إضافية لبناء علاقات تعاون جديدة وتعزيز العلاقات الحالية، حيث سنتابع نتائج اللقاءات والمفاوضات الجارية لضمان نجاحها وتحويلها إلى فعاليات وأنشطة حوافز واجتماعات في أبوظبي».

واحتضن جناح أبوظبي كلاً من «أنانتارا للمنتجعات والفنادق» و«بي أس أل الشرق الأوسط» و«دوسيت ثاني أبوظبي» و«قصر الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«جلف سيركل تورز» و«جلف ديونز» و«إنتركونتينينتال أبوظبي» و«لو رويال ميريديان» وفندق ماريوت وشقق ماريوت التنفيذية داون تاون أبوظبي و«فنادق ومنتجعات روتانا» و«مركز ياس للمؤتمرات» (الذي يمثل أيضاً حلبة مرسى ياس) و«تجارب ياس» و«القوارب الصفراء أبوظبي».

يذكر أن المملكة المتحدة تعتبر الأولى أوروبياً والثالثة عالمياً على قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في أبوظبي والذي ارتفع بنسبة 13% خلال العام 2017 ليبلغ 270 ألف نزيل. واستمرت توجهات النمو في الربع الأول من العام الجاري مع زيادة عدد النزلاء من المملكة المتحدة بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.