«أبوظبي للجودة» يسحب 8 منتجات من الأسواق

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال النصف الأول من عام 2018 حملات تفتيش على 35547 سلعة متداولة في الأسواق تنوعت ما بين ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وإطارات المركبات، ومنتجات السجائر والتبغ والمنظفات المنزلية، قام على أثرها بتصحيح 18 منتجاً بإجمالي 16.12 ألف سلعة، واسترجاع 8 منتجات بإجمالي 902 سلعة لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن اختار المجلس 95 عينة مختلفة من المنتجات سحبها من الأسواق وأرسلها إلى مختبرات معتمدة دولياً للفحص والتأكد من مطابقتها، وكشفت النتائج عن مطابقة 48% من العينات لاشتراطات الجودة والسلامة الخاصة بها، وعدم مطابقة 44% من العينات. وقام المجلس أيضاً بالتحقق من دقة 2277 أداة قياس قانونية وصحة الكمية في 3560 عبوة معبأة مسبقاً لـ 76 منتجاً غذائياً لدى المصانع والموردين وفي الأسواق في إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول.

وقام مفتشو المجلس بتحرير الإنذارات للمنشآت غير الملتزمة والتحفظ على المنتجات غير المطابقة لحين استكمال الإجراءات التصحيحية المطلوبة، والتأكد من تنفيذها قبل إعادة عرض المنتجات للبيع مرة أخرى.

وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في بيان أمس: «تكتسب الحملات التفتيشية التي ينفذها المجلس أهمية كبيرة، نظراً لدورها في تحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد قوي وتنافسي».