دبي الخامسة عالمياً في «تطوير مركز الشحن الدولي»

دبي (الاتحاد)

دخلت دبي ضمن قائمة الـ5 الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي (ISCD)» لتكون بذلك المدينة الأولى عربياً التي تصل إلى مراكز الصدارة الدولية في القطاع البحري، مدعومةً بالتميز الخدماتي والبنية التحتية المتطورة والإمكانات البحرية واللوجستية عالمية المستوى والبيئة التنافسية المحفزة على التجارة والأعمال والاستثمار، في ظل وجود مناطق حرة مبتكرة تضاهي الأفضل في العالم.

ووفق التقرير الصادر مؤخراً عن «بالتيك إكستجينج» للتجارة والشحن، فإن دبي تفوقت على هامبورج التي تراجعت من المرتبة الرابعة إلى السابعة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس «مؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرّة بدبي» رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»، إن اختيار دبي ضمن الخمس الأوائل عالمياً في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي» ليس مستغرباً، سيّما وأنها تعتبر المدينة العربية الأولى والوحيدة التي تصل إلى مصاف التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم.