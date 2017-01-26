منتخبنا بطل «خليجية المضمار» بالتخصص

عماد النمر (الشارقة)

توج منتخبنا الوطني للدراجات للرجال والشباب بلقب النسخة الثامنة لبطولة الخليج للمضمار التي أقيمت بمضمار زايد الدولي بالشارقة واختتمت أمس الأول، بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين وعمان.

ونال منتخبنا اللقب عن جدارة واستحقاق للعام الثامن على التوالي بعد أن بسط سيطرته الكاملة على سباقات البطولة وحصد 19 ميدالية ملونة منها 12 ذهبية، 5 فضيات، وبرونزيتان، وحل المنتخب البحريني في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات، منها فضيتان و7 برونزيات، بينما جاء المنتخب السعودي ثالثاً بعدما حصد 6 ميداليات، خمس فضيات، وبرونزية واحدة، وحل المنتخب العماني رابعاً برصيد ميداليتين برونزيتين.

وقام خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضي، وأسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات، وسعيد العاجل ممثل مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سعيد الوالي مستشار الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الوفود الخليجية بتتويج الفائزين في الختام.

وأكد أسامة الشعفار أن النسخة الثامنة من البطولة جاءت مميزة، نظراً للأرقام التي تم تسجيلها وتحطيم أرقام النسخة السابقة، مشيراً إلى أن هذا يدل على التطور الكبير الذي تشهده الدراجات الخليجية عامة والإماراتية خاصة، حيث نجح أبناء الإمارات في تأكيد جداراتهم واستحواذهم على منافسات المضمار وتسجيل أرقام قياسية جديدة.

وأضاف: الإعداد والجاهزية للمنتخبات التي بدأت منذ أربع سنوات هي التي ساهمت في حصاد إنجازات يشار إليها بالبنان وخاصة في منافسات المضمار، لافتاً إلى أن المشاركة في البطولة الخليجية يأتي ضمن مرحلة إعداد المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام في الهند الأسبوع المقبل، وبطولة آسيا للطريق التي تقام مارس المقبل في البحرين.

وقدم الشعفار شكره لرؤساء الوفود المشاركة وإلى أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد وإلى المؤسسات المشاركة والداعمة ولمجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصلة ولقناتي الشارقة ودبي الرياضيتين على تغطية البطولة.

وقدمت نورة حسن الجسمي رئيس رياضة المرأة في الاتحاد التهنئة إلى المنتخب، وأكدت أن دراجي الإمارات يثبتون في كل مشاركة أنهم على قدر المسؤولية الوطنية التي يحملونها على أعناقهم في تمثيل الإمارات، وأنهم جديرون بالفوز ورفع علم الإمارات خفاقاً وتمنت مواصلة الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.