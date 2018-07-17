بوتين يؤكد التزام روسيا بالاتفاق النووي مع إيران

(د ب أ)

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأنه سيكون من المؤسف أن تتوقف خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني (الاتفاق النووي)، وأن الموقف الروسي سيبقي دون تغيير.

وقال الرئيس الروسي خلال مقابلة على القناة الأولى الروسية عقب لقاء القمة الروسية-الأميركية: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، يبقى الموقف الروسي دون تغيير. ونؤمن بأن خطة العمل المشتركة الشاملة، هي أداة تمكن من ضمان عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص" بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف بوتين "إيران واحدة من أكثر الدول التي يتم السيطرة عليها من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، وسيكون من المؤسف أن تتوقف هذه الأداة عن الوجود".

وتابع الرئيس بوتين "تود الولايات المتحدة أن تلفت انتباه إيران إلى سياساتها الحاسمة، حول برامج الصواريخ، ولكن في رأينا، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تدمير خطة العمل المشتركة الشاملة".

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح خلال مؤتمر صفي مشترك مع بوتين عقب لقائهما: "شددت على أهمية وضع ضغوط على إيران من اجل وقف أنشطتها النووية".

يشار إلى أن ترامب اعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، والعودة إلى استئناف العقوبات على ايران، والتي كان قد تم تعليقها بعد ابرام الاتفاق في عام 2015.