مجلة أميركية: صور جوية ترصد موقعاً سرياً لتخصيب اليورانيوم بكوريا الشمالية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

ذكرت مجلة «ذا دبلومات» الأميركية أن صوراً التقطت بالأقمار الصناعية كشفت أن لكوريا الشمالية موقعاً سرياً لتخصيب اليورانيوم، فيما تقول بيونج يانج إنها ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

واعتمد معهد ميدلبيري للدراسات الدولية على صور التقطت بالأقمار الصناعية، وتمت عملية التحليل بمساهمة الباحث في مركز دراسات الحد من الانتشار النووي، جيفري لويس.

وقالت المجلة إن مسؤولاً أميركياً أكد لها وجود الموقع الخاص بتخصيب اليورانيوم، مضيفاً أن المخابرات الأميركية تطلق على المنشأة اسم «كانجسون».

وكانت كوريا الشمالية قد دمرت موقعاً نووياً في شرق البلاد بحضور الصحافة الأجنبية أواخر مايو الماضي، في محاولة لإثبات حسن نواياها وعزمها على التخلص من ترسانتها النووية، لكن عدداً من الخبراء أبدوا شكوكاً في تحركات بيونج يانج، ورجحوا أن تكون لها مواقع سرية بديلة.

وبحسب المجلة، فإن منشآت تخصيب اليورانيوم يمكن إخفاؤها بسهولة بخلاف مفاعلات معالجة البلوتونيوم.

وذكرت «واشنطن بوست» أن مسؤولي المخابرات الأميركية يعتقدون أن طاقة الإنتاج في موقع «كانغسون» تزيد بواقع مرتين، مقارنة بمنشأة «يونغ بيون» المعروفة.