ديترويت (د ب ا)

تستعد شركة «فورد موتور»، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، لمنافسة السيارات الرياضية الفارهة مثل «فيراري» و«ماكلارين» بسيارتها الجديدة «فورد جي.تي» التي أظهرت في تجاربها الأخيرة مستويات عالية من الأداء.

وتستخدم السيارة المحرك «إيكو بوست» ذا الصمامات السبعة الذي يقدم أداء قويا حيث تصل قوته إلى 647 حصانا عند معدل 6250 لفة في الدقيقة، في حين تصل شدة العزم إلى 550 لبرة لكل قدم مكعبة عند معدل 5900 لفة في الدقيقة. وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 216 ميلاً في الساعة. وبحسب موقع «موتور تريند» للسيارات، فإن هذا المحرك مثل أي محرك شحن توربيني ذي 6 أسطوانات يعطي 90% من شدة العزم القصوى له عند معدل 3500 لفة في الدقيقة أو أكثر. وهذه الأرقام تجعل من هذه السيارة أقوى سيارات فورد المصرح لها بالسير في الشوارع بالمحرك «إيكو بوست» حتى الآن. وتقول فورد إنها تطور جيلا جديدا من هذا الطرز بمحرك شاحن توربيني ذي 8 أسطوانات.

ولكي تتأكد «فورد» من قوة سيارتها الجديدة وقدرتها على المنافسة، فقد جعلت السائق الذي قاد السيارة «فورد جي.تي» في الاختبارات يقود السيارة «فيراري 458 سبيشيال» التي تصل قوة محركها إلى 597 حصانا وشدة عزمه 398 لبرة لكل قدم مكعبة، والسيارة «ماكلارين 675 إس.إل.تي» المزودة بمحرك قوته 666 حصانا وعزم شدته 516 حصانا لكل لبرة.