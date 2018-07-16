إجراءات عراقية «مفاجئة» لضبط دخول الإيرانيين

بغداد (وكالات)

أوقف العراق منذ أيام، إصدار تأشيرات الدخول للإيرانيين قبل أن يعاود إصدارها لكن بوتيرة «منخفضة جداً» ما أثار تساؤلات حول الإجراء المفاجئ ومدى ارتباطه بضغوط أميركية على بغداد، أو بوقف طهران إمداد بغداد بالكهرباء. ونقلت صحيفة «الجريدة» أمس، عن مصدر عراقي بطهران، قوله إن وقف التأشيرات يرجع إلى «مشكلة بأجهزة اتصال السفارة العراقية مع بغداد»، موضحاً أن السفارة تتجه إلى استخدام الملصقات غير القابلة للتزوير بدلاً من الختم. في المقابل، أكد مصدر دبلوماسي إيراني في كربلاء أن «الإجراء العراقي رسالة تهديد»، مضيفاً أن السلطات العراقية أبلغت بلاده أن إيقاف إمداد بغداد بالكهرباء والماء أدى إلى غضب شعبي يشكل تهديداً لأمن الإيرانيين في العراق، وبناءً عليه فضّلت تخفيض عدد التأشيرات لهم حتى تهدأ الأزمة. في السياق، كشفت مصادر عراقية أن السلطات أوقفت قبل أيام 9 إيرانيين يحملون جوازات سفر مزورة بمطار بغداد، وبعد هذا الحادث اتخذت إجراءات تدقيق إضافية على الجوازات الإيرانية، وقررت وضع بعض القيود بانتظار التوصل إلى صيغة جديدة، بينها استخدام ملصق بدلاً من الختم، تحمي الزوار الإيرانيين، وفي الوقت نفسه، تلتزم من خلالها بغداد بالضوابط والمعايير الدولية. واتهمت واشنطن بغداد مراراً، بتسهيل مرور شخصيات إيرانية عليها عقوبات عبر مطاري بغداد والنجف، مطالبة بضبط حركة الإيرانيين.