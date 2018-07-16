أحداث «شارع بالبصرة» تجسد رفض الهيمنة الإيرانية

البصرة (وكالات)

عكست الصور التي نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهرات التي اجتاحت الجنوب العراقي، حالة النقمة الشعبية إزاء الحكومة والطبقة السياسية، بالإضافة إلى رفض النفوذ الإيراني المتنامي في البلاد. ومن أبرز اللقطات التي تجسد الاعتراض الشعبي الجارف على محاولة نظام طهران إحكام قبضته على العراق ونهب ثرواته، فيديو لمتظاهرين وهم يحرقون صور المرشد الإيراني الراحل الخميني. وهتف المتظاهرون، خلال حرق الصورة الضخمة وسط مدينة البصرة، «احترق الخميني احترق» و«احترق الحشد احترق»، في إشارة إلى ميليشيات «الحشد الشعبي» الطائفية الموالية لإيران. والشارع الذي شهد هذه الخطوة الرمزية هو شارع الزهراء الذي غيرت السلطات العراقية اسمه قبل نحو عامين لـ«شارع الخميني»، الأمر الذي أثار حينها موجة من الغضب الشعبي على اعتبار أن الخطوة مثلت انتهاكاً لسيادة العراق.

وتأتي المظاهرات الحالية التي انطلقت قبل أسبوع من البصرة قبل أن تمتد إلى معظم المحافظات الجنوبية، لتؤكد مرة أخرى حالة التدهور التي وصلت إليها البلاد من جراء الفساد المستشري في ظل الهيمنة الإيرانية. وتضم البصرة نحو 70% من احتياطيات العراق النفطية المؤكدة، وتبلغ 153.1 مليار برميل، وتقع على الخليج العربي المتاخم للكويت وإيران.