مفوضية الانتخابات تؤكد مطابقة صناديق دهوك وبدء إعادة العد في نينوى

أربيل (وكالات)

أعلن مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية، أمس، الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي في مكتب دهوك، بمطابقة 107 محطات، من غير وجود «عزل فيها»، ما يعني مطابقة صناديق الاقتراع بالمحافظة الكردية التي قدمت بشأنها طعون في نتاج التصويت التي جرت في 12 مايو الماضي، للنتائج المعلنة من قبل.

وأبلغ المصدر نفسه موقع «شفق نيوز»، بأن «نتائج الانتخابات لن تتغير في دهوك»، موضحاً أن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين أشرف على العملية. وكان مصدر في مفوضية الانتخابات قد كشف عن «عزل محطتين خاصتين بمحافظة صلاح الدين من عملية العد والفرز اليدوي»، مضيفاً أن 200 محطة بالمحافظة تمت لها عملية عد وفرز يدوي، أمس الأول، وأن جميع المحطات مطابقة باستثناء «محطتين تم عزلهما». وتشمل عملية إعادة العد والفرز اليدوي، 6 محافظات جنوب العراق، إضافة إلى محافظات إقليم كردستان الثلاث. وقال الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر في بيان أمس، إن مجلس المفوضين سيتوجه إلى محافظة نينوى للبدء في عمليات العد والفرز للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في المحافظة، وسيبدأ العمل اليوم.