«كيا» تبيع سيارات بقيمة 45.5 مليار دولار



تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017 سيؤول (د ب أ) بلغت قيمة مبيعات شركة كيا موتورز في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 52.71 تريليون وون (45.47 مليار دولار) بزيادة نسبتها 6.4% عن العام السابق، فيما بلغ صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي 2.46 تريليون وون بزيادة نسبتها 4.6% سنويا. وأشارت الشركة التابعة لمجموعة «هيونداي موتور جروب» الكورية الجنوبية لصناعة السيارات إلى انخفاض حاد في أرباحها الصافية خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ صافي الأرباح 320 مليار وون (276.3 مليون دولار) بانخفاض نسبته 25.7% سنويا. وجاء تراجع الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي، رغم ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة 1% سنويا إلى 12.91 تريليون وون، في حين ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 3.5% إلى 532.2 مليار وون. وأرجعت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء هذا الانخفاض في صافي الأرباح إلى الارتفاع الكبير في النفقات نتيجة سلسلة الإضرابات العمالية التي تعرضت لها حتى نهاية تشرين أول/‏أكتوبر الماضي. في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات سيارات كيا المنتجة محليا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 8.8% إلى 432830 سيارة.