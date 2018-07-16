إندونيسيون يأخذون بثأرهم من 300 تمساح

سورونغ «إندونيسيا» (أ ف ب)

قضت حشود غاضبة على حوالي 300 تمساح في مزرعة في سورونغ في بابوا الإندونيسية، بعد أن قتل أحد هذه التماسيح رجلًا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وقد وقعت هذه الحادثة، السبت، بعد دفن الضحية، وكان الرجل قد دخل من دون أن يتنبه إلى باحة فيها تماسيح ليجلب العشب لأبقاره، بحسب ما أفادت السلطات والجمعيات المعنية بحماية الحيوانات، وعضّ تمساح الرجل البالغ من العمر 48 عاماً في رجله، قبل أن يوجه له آخر ضربة قاضية بذيله، وفق المصادر نفسها.

وقصد أفراد من عائلة الضحية، وسكان آخرون، من مدينة سورونغ الشرقية التي تضم نحو 200 ألف نسمة، مركز الشرطة، للشكوى من موقع هذه المزرعة القريبة جداً من حي سكني، وقيل لهم إن صاحب المزرعة سيعوّض عائلة الضحية.

وصرح بسار مانولانغ مدير الهيئة المحلية المعنية بحماية الحيوانات «توصلنا إلى اتفاق مع عائلة الضحية وقدمنا لها التعازي»، غير أن المئات من سكان المنطقة اقتحموا فيما بعد المزرعة مسلحين وقضوا على نحو 300 تمساح، أغلبيتها من الصغار، وقتلوا السواد الأعظم من زواحف المزرعة.